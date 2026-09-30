El Círculo Ecuestre celebrarà els seus 170 anys amb un sopar de gala el 28 de novembre

BARCELONA 30 set. (EUROPA PRESS) -
El Círculo Ecuestre preveu celebrar els seus 170 anys amb un sopar de gala que se celebrarà el pròxim 28 de novembre al Palau de Congressos de Catalunya i que "reunirà una àmplia representació de la societat civil catalana", informa en un comunicat aquest dimecres.
L'entitat ha explicat que la celebració també serà "el punt culminant dels tres primers anys d'Enrique Lacalle com a president del Círculo Ecuestre", que ha dit que ha servit per experimentar una profunda transformació.
"Lacalle ha impulsat la modernització del Círculo fins a convertir-lo en un club del segle XXI, preservant alhora la seva identitat, la seva història i la seva estreta vinculació amb Barcelona", ha assegurat.
Lacalle ha dit que el seu objectiu en assumir la presidència era "modernitzar i transformar el Círculo per convertir-lo en un club del segle XXI, però sense perdre mai la nostra essència després de 170 anys d'història".
Actualment, l'entitat compta amb 2.365 socis i el nombre de socis joves ha crescut un 27,9% en els últims tres anys.