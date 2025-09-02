El Circuit de Barcelona-Catalunya, nou soci institucional de la Càmera de Barcelona

BARCELONA 2 set. (EUROPA PRESS) -
La Càmera de Barcelona ha incorporat al Circuit de Barcelona-Catalunya com a nou soci institucional amb l'objectiu d'"impulsar projectes junts que tinguin impacte social i econòmic" per al territori, segons ha informat en un comunicat.
El president de la Càmera de Barcelona, Josep Santacreu, i el president de Fira de Barcelona, Pau Relat, han signat aquest dimarts l'aliança entre ambdues organitzacions.
Des d'aquest mateix any, Fira de Barcelona, a través de la seva societat Fira Circuit, gestiona el recinte amb l'objectiu d'optimitzar l'explotació de les instal·lacions perquè s'obri a nous models de negoci relacionats amb les fires i els congressos, l'oci, els esdeveniments musicals i culturals, i la indústria de la mobilitat sostenible.
Així mateix, la creació de la figura del soci institucional forma part de la línia estratègica de la Càmera de Barcelona amb l'objectiu d'apropar la corporació a les empreses i fer-les partícips de les diferents iniciatives que lidera.
Fruit de la incorporació del Circuit com a soci institucional, es faran accions conjuntes com l'exposició i el cicle de jornades que arrenquen aquest 2 de setembre en l'espai expositor Today Tomorrow de les oficines la Càmera a Barcelona amb motiu de la competició de MotoGP.