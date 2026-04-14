El Circuit 3x3 CaixaBank de bàsquet urbà inicia la temporada 2026 aquest abril

BARCELONA 14 abr. (EUROPA PRESS) -
El Circuit 3x3 CaixaBank de bàsquet urbà, impulsat per la Federació Espanyola de Bàsquet i CaixaBank, iniciarà la temporada 2026 aquest abril i recorrerà 11 ciutats, després de tancar el 2025 una edició amb 3.856 jugadors i jugadores i més de 45.000 visitants.
Aquesta temporada arrenca el diumenge 19 d'abril a Madrid i s'estendrà fins al 3 d'octubre, amb el tancament de temporada a Màlaga, amb una proposta d'activitats enfocada a reforçar "la participació multitudinària, fomentar la igualtat a través de l'esport i incrementar l'impacte social positiu", informa CaixaBank aquest dimarts en un comunicat.
Durant aquests mesos, el circuit passarà per San Fernando (2 de maig), Vigo (16 de maig), Salamanca (23 de maig), Santander (30 de maig), Vitòria-Gasteiz (7 de juny), Pamplona (29 d'agost), Guadalajara (5 de setembre), Càceres (13 de setembre) i Valladolid (19 de setembre).
Amb el lema 'juga i viu el bàsquet' cada parada amplia la seva oferta amb activitats participatives i d'entreteniment per a tots els públics.
Aquesta 14a edició continua apostant per un model obert en el qual poden participar persones de totes les edats, gèneres i condicions físiques.