El Círcol de Badalona (Barcelona) no llogarà la sala per a una funció del musical sobre Jubany

BARCELONA 7 oct. (EUROPA PRESS) -
El teatre El Círcol de Badalona (Barcelona) s'ha desvinculat "totalment" aquest dimarts del musical de la companyia Blanc i Negre 'Em dic Helena Jubany' i no llogarà la sala per a la funció prevista el 26 d'octubre, han informat a Europa Press fonts del teatre.
"Malgrat que en el seu moment es va fer un lloguer d'espai a una productora, no teníem coneixement de la temàtica de l'espectacle ni del seu contingut", ha dit en un comunicat després del rebuig a l'estrena de la família de Jubany, assassinada el desembre del 2001 a Sabadell (Barcelona).
UNA SOLA FUNCIÓ
Fonts del teatre han precisat a Europa Press que l'obra només s'havia de representar un dia a El Círcol, i han dit que a la fitxa que els va facilitar la companyia només es titulava 'Em dic Helena'.
El teatre ha afegit que la productora "no va oferir la transparència necessària", raó per la qual la sala es desvincula del projecte, i ha lamentat qualsevol dany o malentès que hagi pogut causar, especialment a la família.
L'espectacle no forma part de la programació oficial del teatre, disponible en el seu web, per la qual cosa "les entrades no han estat mai a la venda" des de la seva plataforma.