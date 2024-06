Cinven adquireix Idealista per 2.900 milions i EQT passa a tenir una participació del 18%

MADRID, 28 juny (EUROPA PRESS) -

El fons Cinven ha signat un acord amb els accionistes d'Idealista per comprar el 70% de la plataforma immobiliària per valor de 2.900 milions d'euros, segons ha informat aquest divendres la companyia en una nota de premsa.

El portal immobiliari ha destacat que el seu fundador i president, Jesús Encinar, continuarà junt amb el seu equip liderant Idealista, com ja va fer al 2015 després de la venda de la plataforma als fons gestionats per Apax, i al 2020 després de la venda a EQT.

EQT, fins ara accionista de referència d'Idealista des que adquirís la majoria de l'empresa al 2020, valorada llavors en 1.325 milions d'euros, reinverteix per continuar com a coinversor en un menor percentatge, del 18%.

Per la seva banda, els fons gestionats per Apax i Oakley, que fins aquest divendres tenien el 17% i el 11% d'Idealista, venen el seu percentatge en aquesta operació i surten de l'accionariat de la companyia.

Per Encinar, l'entrada de Cinven i la reinversió d'EQT és una "excel·lent" notícia per a Idealista i el seu equip. "Després de 4 anys des de l'entrada d'EQT i Oakley i la reinversió dels fons gestionats per Apax, estic molt content d'haver-los ajudat a vendre la seva participació amb un resultat excel·lent per als seus inversors", ha destacat Encinar.