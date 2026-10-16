El cinquè 080 Reborn reivindica la circularitat de la moda en la 080 Barcelona Fashion

BARCELONA 16 oct. (EUROPA PRESS) -
La cinquena edició del 080 Reborn preveu reivindicar la circularitat de la moda en la 080 Barcelona Fashion, informen les conselleries de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i d'Empresa i Treball de la Generalitat en un comunicat conjunt aquest divendres.
La trobada obrirà la programació de la 38a edició de la 080 Barcelona Fashion, que se celebrarà del 20 al 23 d'octubre a la Marina Vela-Port Vell, i és impulsada per la Conselleria d'Empresa i Treball, l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) i Girbau LAB.
La desfilada presentarà una col·lecció creada íntegrament amb peces de segona mà, amb la creativitat de Fermín+Gilles.