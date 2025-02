Una cinquantena de pagesos es concentren a Barcelona a favor de la venda directa

Demanen reobrir dos mercats locals tancats en l'últim any

BARCELONA, 19 febr. (EUROPA PRESS) -

Una cinquantena de persones s'ha concentrat aquest dimecres al matí a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reivindicar el dret dels petits pagesos del territori a vendre directament els productes a la ciutat a través dels mercats locals.

Convocada per l'Assemblea Pagesa i Ciutadana Metropolitana (APiCM), la concentració ha reunit pagesos, productors i elaboradors de l'àrea de Barcelona, a més d'entitats socials i ecologistes que treballen per la sobirania alimentària.

Les entitats demanen a l'Ajuntament de Barcelona que reobri els dos mercats locals tancats pel consistori en l'últim any als barris de Vallcarca i Sant Antoni, que formen part del projecte Mercats de Pagès, que reuneix productors locals un dia del cap de setmana per vendre directament als veïns.

Durant la concentració han fet una calçotada popular: "Volem que ens escoltin des de l'Ajuntament de Barcelona amb una reivindicació que fa bastant temps que defensem, però que no acaba d'arribar als nostres polítics", ha dit la coordinadora de Mercats de Pagès de Barcelona, Chiara Bombardi.

ESPAIS D'ECONOMIA SOCIAL

A parer seu, els mercats locals són espais d'economia social i solidària i tancar-los o no donar la possibilitat d'obrir-ne de nous és un perjudici per a l'agricultor a nivell econòmic i per al conjunt del veïnat a nivell social.

"Necessitem aquests espais de venda perquè la pagesia pugui rebre una retribució correcta per l'esforç que suposa no utilitzar pesticides", i ha celebrat que els productes que es venen són ecològics i de qualitat.