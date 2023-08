Cinc hospitals catalans col·laboren amb Vueling per enviar mascaretes a l'incendi de Tenerife

BARCELONA, 23 ago. (EUROPA PRESS) -

L'Hospital Clínic Barcelona, el de la Santa Creu i Sant Pau, l'Hospital del Mar, el Consorci Sanitari de Terrassa i el Consorci Hospitalari de Vic s'han coordinat i col·laborat amb Vueling per enviar 150.000 mascaretes, pantalles facials i ulleres protectores a Tenerife, per ajudar la població afectada per l'incendi a la illa.

En un comunicat, la companyia aèria ha explicat que aquest dimecres a la tarda ja ha sortit el vol des de Barcelona fins a Tenerife Nord amb la primera càrrega de material sanitari, que serà lliurat al Cabildo de Tenerife i a la Conselleria de Sanitat del Govern de Canàries, i la resta de material serà enviat en els propers vols de la companyia a Tenerife.

L'equipament inclou 78.270 mascaretes FFP2, 61.149 de FFP3, 13.362 unitats d'ulleres estances i 4.922 pantalles de protecció facial.