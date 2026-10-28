Ciments Molins guanya 172 milions en els nou primers mesos, un 22% més

BARCELONA 28 oct. (EUROPA PRESS) -
Ciments Molins ha registrat un resultat net consolidat de 172 milions d'euros en els nou primers mesos del 2026, un 22% més que l'any anterior, segons la informació remesa per la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dimecres.
Els ingressos de la companyia s'han situat en 1.241 milions d'euros, un 65,2% més que en el mateix període de fa un any, en ajust global "marcat per la incertesa geopolítica i la inflació de costos".
En aquest sentit, Ciments Molins ha explicat que la bona evolució del negoci va estar impulsada per la disciplina de preus i la contribució de les adquisicions, que van compensar l'impacte desfavorable dels tipus de canvi, principalment a l'Argentina.
El resultat brut d'explotació (ebitda) ha arribat als 208 milions d'euros, un 92% més que en els tres trimestres de l'any anterior i un 15% més en termes comparables, i el marge d'ebitda ha augmentat 3,2 punts percentuals, fins a un 22,6%.
Per la seva banda, l'ebitda ajustat, que inclou la contribució de les societats comptabilitzades pel mètode de la participació, va pujar a 391 milions d'euros, un 63% superior al registrat en els nou primers mesos del 2025, recolzat en el creixement de l'ebitda operatiu i la contribució de les 'joint ventures', ha detallat la companyia.
Per àrees geogràfiques, les vendes a Europa han obtingut el creixement més gran, d'un 79%, fins a situar-se en 818 milions d'euros, mentre que l'alça ha estat d'un 57% a Sud-amèrica (334 milions d'euros) i un 9% a Àfrica (90 milions).
El deute financer net es va situar en 1.364 milions d'euros a tancament de setembre, i el flux de caixa lliure va arribar als 165 milions d'euros.