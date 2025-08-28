Cimalsa llogarà una instal·lació industrial a la CIM la Selva (Girona)

GIRONA 28 ago. (EUROPA PRESS) -
L'empresa pública de logística i mobilitat Cimalsa ha posat en lloguer una instal·lació industrial a la Central Integrada de Mercaderies (CIM) la Selva, a Vilobí d'Onyar (Girona).
Es tracta de 409,20 metres quadrats distribuïts en una nau industrial, una zona d'oficines i una zona d'aparcament amb 54 places, segons ha informat la Generalitat aquest dijous en un comunicat.
El procediment de recepció d'ofertes romandrà obert fins al 30 de setembre de 2025 i el plec de condicions i tots els annexos es poden consultar a la pàgina web de Cimalsa.