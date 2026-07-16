El Ciemen celebra la resolució del TJUE i demana l'aplicació "immediata" de l'amnistia

Julien Warnand / Belga / Europa Press
BARCELONA 16 jul. (EUROPA PRESS) -
El Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions (Ciemen) ha celebrat que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) hagi avalat la compatibilitat de la llei d'amnistia amb el dret de la Unió Europea, i ha reclamat als òrgans judicials espanyols que l'apliquin "de manera immediata, sense interpretacions restrictives ni dilacions".
En un comunicat, ha dit que reforça la necessitat de "posar fi, de manera definitiva, a la judicialització del conflicte polític entre Catalunya i l'Estat espanyol i confirma que els instruments jurídics no es poden continuar utilitzant per limitar l'exercici dels drets polítics i les llibertats fonamentals".
El Ciemen ha recordat que l'amnistia "no resol l'arrel del conflicte polític", i ha dit que la garantia dels drets democràtics passa pel reconeixement efectiu del dret dels pobles a decidir lliurement el seu futur polític.