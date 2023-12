Cid considera que el Govern "s'allunya de la voluntat" de pactar els pressupostos amb Comuns

Aposta per investigar en la comissió del Congrés de 'lawfare' el cas d'Ada Colau



BARCELONA, 23 des. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Comuns al Parlament, David Cid, ha considerat que el Govern d'ERC està fent un gir de 180 graus en les seves polítiques i "s'allunya de la voluntat de tancar un acord" amb la seva formació per als pressupostos de la Generalitat per al 2024.

"Tenim la sensació que el Govern no sap on va i comença a tenir prioritats molt equivocades", ha avisat en una entrevista en el programa 'L'Hemicicle' de Catalunya Ràdio aquest dissabte, recollida per Europa Press, en la qual ha criticat pujades de preu en el transport públic i retallades en Sanitat.

Ha acusat el Govern d'haver fet una gran retallada en el sector pediàtric a Catalunya, que per ell suposa un atac a la sanitat pública i a l'atenció primària que constata un gir en les polítiques del Govern: "S'allunya de la línia que hem anat construint aquests últims anys".

A més, ha apostat per investigar en la comissió del Congrés sobre 'lawfare' el cas de l'exalcaldessa de Barcelona i líder de BComú, Ada Colau, perquè "hi ha pocs polítics en el conjunt de l'Estat que hagin tingut 16 querelles", i ha recordat que totes s'han arxivat.

Ha dit que a Comuns els hauria agradat que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, "hagués reunit el conjunt de forces polítiques catalanistes" del Parlament abans de la seva trobada amb el president del Govern central, Pedro Sánchez, i ha afegit que l'expresident català Quim Torra sí que va ser capaç de fer-ho.

REUNIÓ SÁNCHEZ-PUIGDEMONT: "NORMALITAT DEMOCRÀTICA"

Sobre una reunió entre Pedro Sánchez i l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, Cid ha assegurat que "forma part de la normalitat democràtica" en la qual els partits escullen lliurement els seus interlocutors.

No obstant això, ha retret que al Parlament les relacions entre Junts i PSC són "molt fluïdes: s'entenen millor del que volen fer entendre i millor del que ens agradaria".