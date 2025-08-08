Cid condiciona el suport dels Comuns al Govern d'Illa al fet que prioritzi habitatge i Rodalies

Insta a complir amb els acords d'investidura per negociar els pressupostos de 2026
BARCELONA, 8 ago. (EUROPA PRESS) -
El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha condicionat el suport de la seva formació al Govern de Salvador Illa al fet que prioritzi les polítiques en matèria d'habitatge i a millorar la gestió del servei de Rodalies.
Ho ha dit aquest divendres en unes declaracions a la premsa per valorar el primer any del mandat del Govern presidit per Salvador Illa, en les quals ha emplaçat el PSC a complir amb els acords d'investidura i amb els del suplement de crèdit com a requisits per negociar els pressupostos de 2026.
"Això significa que fa falta convocar, abans d'iniciar aquesta negociació per als pressupostos de 2026, la comissió de seguiment dels acords i veure si realment s'estan complint", ha subratllat el portaveu dels Comuns al Parlament.
Al seu parer, el Govern "va a setembre" perquè, textualment, té prioritats equivocades amb les infraestructures: "Centra la seva prioritat en l'aeroport quan hauria de ser la mobilitat amb tren, la mobilitat sostenible, en aquest cas de regionals i Rodalies", ha dit.
Cid també ha posat l'accent en els "incompliments importants en matèria d'habitatge", en referència al fet que encara no s'ha ampliat el cos d'inspectors que ha de vetllar pel compliment de la llei de contenció de rendes del lloguer i aplicar sancions ni existeix encara un registre de grans tenidors.
LLOGUER DE TEMPORADA
A les seves declaracions, Cid ha ressaltat la necessitat de regular el lloguer de temporada a Catalunya, i s'ha mostrat confiat que la norma s'aprovi "si no en el primer ple, en el segon ple d'octubre" després de presentar el pacte juntament amb la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque.
"No pot ser que vulguin aprovar els pressupostos de 2026 sense complir amb la màxima prioritat del país, que és garantir el dret a l'habitatge", ha assenyalat.
En aquest sentit, Cid ha destacat que el projecte dels Comuns és "el d'una Catalunya on tothom pugui usar el tren i, com a mínim, on la gent pugui pagar el lloguer i la hipoteca".