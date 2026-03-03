Cid (Comuns) veu "marge" per als pressupostos malgrat l'esmena a la totalitat d'ERC

Assenyala que "el 62% dels catalans" avala la prohibició de les compres especulatives d'habitatge BARCELONA 3 març (EUROPA PRESS) -
El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha afirmat que hi ha "marge" per a l'aprovació dels pressupostos a Catalunya malgrat l'esmena a la totalitat anunciada aquest dimarts per ERC.
En una roda de premsa al Parlament, Cid ha instat el Govern i ERC a arribar un acord: "Espero que continuïn negociant i que totes les mesures que nosaltres hem pogut incorporar als pressupostos tirin endavant".
S'ha mostrat convençut que hi haurà comptes per avançar amb "una inversió rècord en habitatge de 1.900 milions", 100.000 noves beques menjador i la prohibició de les compres especulatives d'habitatge.
COMPRES ESPECULATIVES D'HABITATGE
Ha exposat que, segons una enquesta encarregada pels Comuns, un 62% dels catalans avalen la mesura de limitar les compres especulatives d'habitatge, mentre que un 26% ho rebutgen, per la qual cosa, apunta, "és evident que una àmplia majoria avala aquesta mesura".
A més a més, ha criticat el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, per rebutjar aquesta mesura: "Volem enviar una resposta molt clara, qui avui se situa en un racó ideològic del país és Foment i és Sánchez Llibre", ha assegurat.
Així, ha dit que qui qüestiona la propietat privada és "qui vol crear un monopoli amb l'habitatge o qui vol crear un càrtel convertint l'habitatge en pura acció de borsa", i ha recordat que les lleis i pressupostos s'aproven al Parlament.