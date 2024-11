Cid (Comuns) veu "insuficient" la partida pressupostària de recursos propis del Govern en habitatge

BARCELONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha qualificat d'"insuficient" la partida que proposa el Govern per invertir en recursos propis a polítiques d'habitatge en les negociacions dels pressupostos catalans del 2025.

En una roda de premsa aquest dilluns, ha detallat que estan en espera de reunir-se amb els responsables de la Conselleria d'Economia i de la de Territori, i ha reclamat que la xifra de recursos propis ha de ser superior a la dels comptes del 2023 i a la que es va pactar per als del 2024, que no es va aprovar.

En concret, els Comuns volen que aquesta xifra sigui superior als 734 milions d'euros, i Cid ha assenyalat que els sembla "bé" que hi hagi una part de recursos a crèdit, concretament 600 milions d'euros, segons les seves xifres.

Ha assegurat que els Comuns no han vinculat "el calendari de pressupostos a l'assemblea" que celebraran aquest cap de setmana, preguntat per si considera que aquesta cita i el Congrés d'ERC del 30 de novembre estan condicionant les negociacions dels comptes.

"El calendari el marca la Conselleria d'Economia. Som molt respectuosos amb el calendari del Govern i d'ERC", ha afirmat Cid, després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, hagi reconegut aquest dilluns que els comptes no estaran aprovats l'1 de gener del 2025.

RÈGIM SANCIONADOR I FISCALITAT

Sobre l'abstenció del PSC la setmana passada al Parlament en una moció dels Comuns sobre l'aplicació del règim sancionador de la llei d'habitatge abans que acabi l'any, el portaveu dels Comuns ha sostingut que és una mostra que les negociacions estan obertes i "en standby" quant a habitatge, després d'afegir que el més raonable hauria estat que hi votessin a favor.

Quant a fiscalitat i després que Illa hagi dit que no la volen tocar, Cid ha explicat que han demanat revisar a l'alça l'impost d'estades en establiments turístics, i ha assegurat que es remet a les paraules de la consellera d'Economia, Alícia Romero.

DEMANA EXPLICACIONS A ERC

Cid també ha demanat explicacions als responsables del govern d'ERC per haver abonat "d'amagat" 365 milions d'euros previstos per fer front a la sentència que obliga a indemnitzar la concessionària de l'antiga Aigües del Ter Llobregat (ATLL), que va ser venuda a Acciona, segons avança aquest dilluns 'El Confidencial'.

"Creiem que ERC ha de donar explicacions. Se'ns acusava els Comuns que no hi havia pressupostos i el govern en funcions pagava 365 milions d'euros", ha criticat Cid, que ha preguntat per què la portaveu del govern republicà no ho va explicar en roda de premsa.