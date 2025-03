Cid (Comuns) veu el Govern distret i adverteix Illa que "se la juga" a Rodalies i en habitatge

Adverteix Paneque que algunes actuacions "no poden esperar 2 anys"

BARCELONA, 25 març (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha afirmat que el seu partit de vegades té la sensació que el Govern està distret i perdut en altres qüestions com l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona, en lloc de millorar Rodalies, i ha advertit Illa que "se la juga" en dues qüestions: trens i habitatge, en les seves paraules.

"El Govern se la juga i avui, per a molta gent a Catalunya, la seva vida es pot resumir en: o tens dificultats per saber si pots pagar el lloguer o pots pagar la hipoteca, o dificultats per saber si arribaràs amb el tren a la feina, o totes dues coses alhora", ha dit en el ple monogràfic del Parlament sobre les incidències a Rodalies.

Ha indicat que la prioritat ha de ser la construcció de la línia orbital ferroviària, en comptes del Quart Cinturó, a més de la construcció de trens-tram a diferents punts de Catalunya evitant caure en el centralisme de Barcelona.

Cid ha dit a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que algunes actuacions a la xarxa "no poden esperar dos anys", com reparar escales mecàniques i ascensors a les estacions, millorar la informació als usuaris o planificar correctament els talls amb un servei alternatiu de primer nivell i que garanteixi tot el servei.

CRÍTICA A JUNTS

Cid ha assegurat que els problemes a la xarxa no han estat un accident o una fatalitat sobrevinguda, sinó que han estat provocats per les decisions polítiques del PSOE i el PP, "amb el suport i entusiasme de Junts per Catalunya i evidentment de les elits catalanes".

"No sabia jo que Renfe i Aena es feien fora de Catalunya col·locant gent de Junts en els consells d'administració de les empreses. Suposo que la independència es fa ara des del consell d'administració d'Aena i Renfe", ha ironitzat, en referència al discurs de Junts en la sessió plenària.