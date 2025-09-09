Cid (Comuns) trasllada la seva solidaritat i "preocupació" per l'atac a la Global Sumud Flotilla

BARCELONA 9 set. (EUROPA PRESS) -
El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha traslladat aquest dimarts la seva solidaritat i "preocupació" per l'atac que ha patit una de les principals embarcacions de la Global Sumud Flotilla a Tunísia.
"Expressar la nostra solidaritat i la nostra preocupació, un cop més, davant l'Estat d'Israel, davant aquest govern genocida, i a les seves polítiques de vulneració del dret internacional i dels drets humans", ha dit en una atenció als mitjans al Palau de la Generalitat.
La Global Sumud Flotilla ha denunciat un atac amb drons aquest dilluns a última hora a una de les seves principals embarcacions atracades a les costes de Tunísia, que ha causat danys materials per un foc, però no personals.