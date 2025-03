Cid (Comuns), sobre Rodalies: "No era el millor cap de setmana per fer aquestes proves"

BARCELONA 3 març (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha afirmat que aquest "no era el millor cap de setmana" per al tall de les línies R2 Sud i R4 de Rodalies per les obres d'Adif a l'estació de Sant Vicenç de Calders (Tarragona) i que estan demanant explicacions per la situació.

"Crec que és evident, no era el millor cap de setmana per fer aquestes proves i més el cap de setmana de Carnestoltes. Jo he tingut l'oportunitat de ser a Vilanova i és evident que no era el cap de setmana per fer aquestes proves", ha dit en una roda de premsa aquest dilluns a la seu dels Comuns.

Ha dit que el diputat dels Comuns al Congrés Fèlix Alonso ha demanat explicacions en una roda de premsa al Camp de Tarragona, i ha lamentat que molts dels problemes són fruit de la "desinversió" en el servei durant anys.

"S'està fent un salt en la inversió a Rodalies d'una vegada per sempre. Molts dels problemes que tenim ara també són, per desgràcia, fruit de la desinversió que hem tingut durant molts anys", ha sostingut.

"És evident que té sentit que es faci en cap de setmana, perquè hi ha menys mobilitat forçada per anar moltes vegades a treballar o estudiar, però és cert que aquest cap de setmana tenim Carnaval a Vilanova, a Sitges... Vull dir que segurament no era el millor cap de setmana", ha conclòs.