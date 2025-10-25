Cid (Comuns) retreu a Illa que els anuncis en matèria d'habitatge "no paguen el lloguer"

BARCELONA, 25 oct. (EUROPA PRESS) -
El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha retret al president del Govern, Salvador Illa, que els anuncis en matèria d'habitatge "no paguen el lloguer".
"Jo crec que el president Illa ha de decidir, especialment en matèria d'habitatge, si segueix la via de la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, que és la dels anuncis, o segueix la via de les mesures concretes", ha dit en una entrevista concedida a Ràdio 4 recollida per Europa Press aquest dissabte.
A més, ha exigit a Illa que sancioni a qui "se salta la llei d'habitatge", una cosa que, al seu parer, no s'està fent i ha dit que no pot entendre que al Govern li costi tant complir amb l'acordat, textualment.
Sobre els pressupostos ha dit que la responsabilitat és del Govern i que si no hi ha pressupostos en 2026 "és un fracàs del president Illa, però evidentment no és un fracàs de país".
"Estem esperant, estem pràcticament al novembre i encara no han complert els acords", ha advertit.
CRÍTIQUES Al PP
Preguntat pel pla d'immigració anunciat pel president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dit que el PP "està en un discurs que no és el d'una dreta democràtica i el d'una dreta europea".
A més, segons ell, això "no li anirà bé" des del punt de vista electoral.