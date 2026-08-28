Cid (Comuns) responsabilitza el PP i Vox del conflicte a Ceuta i els exigeix que deixin de ser "piròmans"

GRANOLLERS (BARCELONA), 28 (EUROPA PRESS)
El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha responsabilitzat el PP i a Vox del conflicte a Ceuta i ha exigit a totes dues formacions que deixin de ser "piròmans d'aquestes polítiques clarament racistes".
En declaracions als periodistes a Granollers (Barcelona) aquest divendres, Cid ha titllat el PP i Vox d'"autors intel·lectuals" dels episodis violents a la ciutat autònoma, i els ha acusat d'avivar el discurs d'odi, per la qual cosa ha afirmat que són responsables directes de la situació.
"El que exigim d'una vegada per sempre és que el PP i Vox frenin aquests discursos d'odi, parin la seva manera d'actuar i deixin de ser piròmans del conflicte que s'està vivint a Ceuta", ha sostingut.
Cid ha criticat que s'impedeixi lliurar ajuda humanitària o es cremin les pertinences dels immigrants i ha subratllat: "No té res a veure amb una protesta, no té res a veure amb una mobilització, bàsicament es tracta d'un delicte d'odi, es tracta d'un atac clarament racista".
I ha conclòs: "Estan actuant (PP i Vox) de manera absolutament insolidària amb els veïns de Ceuta, com a patriotes de postal. Perquè si es vol defensar als veïns de Ceuta, si es vol la solució, precisament cal permetre que aquestes persones puguin ser traslladades a la península".