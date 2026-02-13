Cid reclama "contundència" al Govern amb les empreses en les alertes per temporal

BARCELONA 13 febr. (EUROPA PRESS) -
El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha afirmat que troba a faltar més "contundència" del Govern, i concretament de la Conselleria d'Empresa i Treball, amb les instruccions a les empreses en situacions en què es limita la mobilitat per alertes de temporal.
Ho ha dit en unes declaracions als mitjans aquest divendres, després del temporal de vent de dijous, i després de les crítiques d'alguns partits a l'executiu per no territorialitzar l'alerta i les restriccions, unes crítiques a les quals Cid no s'ha afegit.
"Si es recomana que no hi hagi desplaçaments, què fa una persona a qui des de la feina se li exigeix que vagi a treballar? Això s'ha de protegir des del punt de vista del Departament d'Empresa i Treball. I, per tant, si jo haig de fer una crítica, és aquesta", ha valorat el portaveu.
Ha reclamat que, en aquestes situacions, s'ha de donar una instrucció al món econòmic i empresarial que, si hi ha risc i no es va a treballar, no es pot perdre la feina i, a més, no es poden perdre hores o que es descompti del sou.
Sobre si s'havia de limitar l'alerta i les restriccions a les comarques més directament afectades, ha dit que delimitar les fronteres administratives d'un temporal és molt complicat, i ha lamentat la defunció d'una persona pels efectes del temporal de vent: "No és un joc".