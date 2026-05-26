Cid (Comuns) reclama al Govern "complir" amb els pressupostos del 2026 abans de negociar els següents

No el sorprèn l'esmena a la totalitat de Junts perquè és "el partit del 'no a tot'"
BARCELONA, 26 maig (EUROPA PRESS) -
El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha reclamat aquest dimarts al Govern "complir" amb els pressupostos del 2026 abans de voler negociar els de l'any vinent.
En una roda de premsa a la cambra catalana, ha recomanat a la consellera d'Economia, Alícia Romero, que no vagi tan de pressa: "Primer cal complir el que s'ha acordat en els pressupostos del 2026, i això vol dir, bàsicament, complir els acords que té amb els Comuns: habitatge, trens i desigualtat".
A partir d'ara, ha advertit, la relació de la seva formació amb el Govern vindrà marcada "pel compliment o no dels pactes" adquirits, sobretot en habitatge.
Per Cid, un cop s'aprovin els comptes d'aquest any, la Generalitat disposa d'"una caixa d'eines completa" per afrontar qüestions com la de l'habitatge i per avançar en la negociació amb la comunitat educativa perquè hi hagi un acord.
També ha recordat que amb Romero van acordar que el curs escolar ha de començar al setembre amb 50.000 beques menjador més.
Sobre l'esmena a la totalitat de Junts als comptes, Cid ha assegurat que no el sorprèn que l'acord del Govern amb els Comuns "no agradi al tripartit de la patronal, Foment, el PP i Junts".
"Junts és el partit del no a tot. No a la regulació del preu del lloguer. No a avançar en la construcció d'habitatge protegit. No al nou sistema de finançament. No a una fiscalitat justa. No al consorci d'inversions, i no a condonar el deute del FLA", ha apuntat.