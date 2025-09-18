Cid rebutja la inversió a l'Aeroport de Barcelona: "La prioritat ha de ser Rodalies"

Afirma que presentaran batalla en el Consell de Ministres i davant les institucions europees
BARCELONA, 18 set. (EUROPA PRESS) -
El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha traslladat aquest dijous el seu rebuig a l'anunci del Govern central d'inversions als aeroports d'Aena d'uns 13.000 milions d'euros entre 2027 i 2031, que cobririen l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona: "La prioritat ha de ser Rodalies", ha dit Cid.
"Es demostra un cop més que el Partit Socialista té les prioritats equivocades, especialment en el transport. El ministre Puente té les Rodalies de l'Estat absolutament rebentades, especialment a Catalunya, i tenim un Partit Socialista que s'ha centrat en inversions multimilionàries per ampliar els aeroports", ha dit en unes declaracions al Parlament.
Cid ha sostingut que "no és una novetat ni una sorpresa", però que haurà de passar pel Consell de Ministres, i que els Comuns presentaran batalla en el si del Govern central perquè no tiri endavant.
Ha considerat una "autèntica barbaritat" intentar que l'Aeroport de Barcelona arribi a les 90 operacions per hora, cosa que segons ell implicaria doblar els turistes que hi arriben.
INSTITUCIONS EUROPEES
Els Comuns ja van anunciar accions al Parlament Europeu i davant la Comissió Europea (CE), i Cid ha detallat que estan recollint els "incompliments" del pla de compensació ambiental de l'anterior ampliació per traslladar-ho als grups de l'Eurocambra i per pressionar la CE.
"En última instància és qui ha de validar aquest projecte d'ampliació de l'aeroport, perquè afecta les zones protegides", ha afirmat, i ha sostingut que és on tenen l'oportunitat més gran perquè l'ampliació no es faci, ja que les anteriors compensacions, ha dit, van ser fallides.