Cid (Comuns) qualifica de "farsa" el pla de Trump sobre Gaza i critica que Sánchez hi doni suport

BARCELONA 30 set. (EUROPA PRESS) -
El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha qualificat de "farsa" el pla del mandatari nord-americà, Donald Trump, per a la Franja de Gaza, i ha criticat que el president del Govern central, Pedro Sánchez, hi hagi donat suport.
En una roda de premsa aquest dimarts, Cid ha destacat que els ministres de Sumar s'han desmarcat de la posició de Sánchez, que considera un "error", i ha defensat que qualsevol pla de pau hauria de comptar amb l'aval del poble palestí i s'hauria de fer en el marc de les Nacions Unides.
"El que hi ha damunt la taula sembla més una farsa que un pla de pau. I nosaltres el que no entenem és que es pugui fer de la mà de qui està cometent un genocidi a la Franja de Gaza i del seu principal protector", ha assegurat en al·lusió al president d'Israel, Benjamin Netanyahu, i a Donald Trump.
Cid ha tornat a demanar un alto el foc immediat a Gaza, que es permeti l'arribada d'ajuda humanitària i que els vaixells de l'Armada espanyola garanteixin la seguretat dels activistes que viatgen rumb a Gaza en la Global Sumud Flotilla per portar material humanitari.