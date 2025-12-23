Cid qualifica de "fallit" el govern d'Albiol i veu despietada la seva actuació amb el B9

Critica la manca de multes en habitatge "329 dies" després d'aprovar-se el règim sancionador
BARCELONA, 23 des. (EUROPA PRESS) -
El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha qualificat aquest dimarts de "fallit" el govern de l'alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, i de despietada la seva actuació amb el desallotjament de l'antic institut ocupat B9.
"Badalona és una ciutat que té, per exemple, una platja de gossos, però té un alberg tancat per acollir les persones sense sostre. La gestió de l'alcalde Albiol és absolutament indiferenciable ara com ara de l'extrema dreta i de Vox", ha dit en una roda de premsa al Parlament.
Ha criticat que l'alcalde popular no hagi presentat cap projecte per aconseguir recursos de la Generalitat i ha proposat al Govern passar per sobre d'alguns alcaldes per la seva "inoperància" amb el Pla de Barris, com és el cas, segons ell, de Badalona.
SENSE MULTES EN EL RÈGIM SANCIONADOR
Ha lamentat que el Govern no hagi interposat cap multa a les empreses que han infringit el règim sancionador en habitatge 329 dies després d'aprovar-se la llei, i ha retret al president de la Generalitat, Salvador Illa, una manca evident de voluntat en aquest sentit.
Preguntat pels motius pels quals creu que la Generalitat no interposa les multes, ha assenyalat que sempre ha exposat l'"excusa" de la manca de garanties jurídiques, raó que ha criticat, ja que el mateix Govern va aprovar la mesura.
Sobre la mesura de prohibir les compres especulatives d'habitatge, ha assenyalat que la comissió d'experts creada arran de la proposta dels Comuns encara treballa en la redacció de propostes.
En relació amb la negociació pels pressupostos de la Generalitat 2026, ha expressat que la seva formació està en espera que l'executiu català obri les negociacions i ha assegurat que espera que ho faci "amb els deures fets", incidint en matèria d'habitatge.