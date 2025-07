Cid (Comuns) planteja utilitzar la IA per fer un seguiment dels contractes i evitar la corrupció

BARCELONA 22 jul. (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha plantejat aquest dimarts utilitzar la intel·ligència artificial (IA) per lluitar contra la corrupció i fer un seguiment de "tots els contractes" i, en el cas de Catalunya la Plataforma de serveis de contractació pública (PSCP).

Ho ha dit durant la seva intervenció després de la compareixença al Parlament del president de la Generalitat, Salvador Illa, per donar explicacions sobre el cas Cerdán i la seva eventual afectació a Catalunya, a proposta de Junts.

Cid també ha destacat la necessitat de posar en marxa la llei catalana específica per protegir els alertadors que denunciïn casos de corrupció i blindar l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC).

També ha criticat el líder del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, per no citar explícitament el cas Montoro en la seva intervenció, i ha afirmat que el PP "és un partit gestionat per a l'enriquiment dels seus dirigents".

Així mateix, ha acusat Vox de ser textualment un partit que va dopat a les eleccions amb diners de bancs hongaresos: "Això tard o d'hora els arribarà, perquè no són millors que el PP", ha assegurat Cid.