Cid (comuns) lamenta que l'educació "no sigui una prioritat pressupostària" després de l'informe PISA

El portaveu dels comuns al Parlament, David Cid, ha lamentat aquest dimarts que l'educació "no sigui una prioritat pressupostària" per al Govern després dels resultats de l'Informe del Programa per a l'Avaluació Integral d'Estudiants (PISA) 2022.

Aquestes dades situen els alumnes catalans per sota de la mitjana d'Espanya i dels països de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) en matemàtiques, lectura i ciència.

En una roda de premsa al Parlament, Cid ha qualificat la situació de catastròfica i ha assegurat que demostra que les polítiques del Govern "no arriben" al dia a dia dels catalans.

En aquest sentit, ha afirmat que davant la situació actual de l'educació el que cal, a parer seu, és diàleg amb la comunitat educativa i els grups parlamentaris i refer el Pacte Nacional per l'Educació i, en segon lloc, que l'educació "sigui una prioritat" en els pressupostos.