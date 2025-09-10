Cid lamenta que Junts faci un "favor a Feijóo i Abascal" en rebutjar reduir la jornada

BARCELONA 10 set. (EUROPA PRESS) -
El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha lamentat el "favor a Feijóo i Abascal" per part de Junts que, a parer seu, suposa que la formació rebutgi la tramitació de la reducció de la jornada laboral fins a les 37,5 hores, com van anunciar dilluns.
Així s'ha expressat en unes declaracions als mitjans aquest dimecres després d'una concentració de mig miler de sindicalistes de CCOO i la UGT davant la seu de la patronal Foment del Treball a Barcelona.
Cid ha retret als de Carles Puigdemont el seu gest, precisament el dia abans de celebrar la Diada de Catalunya: "Junts està decidint començar la Diada de la mà d'aquells que volen incendiar Catalunya".
Ha sostingut que pels Comuns defensar Catalunya és defensar un dels reclams majoritaris de la seva ciutadania i, per això, han instat Junts a reconsiderar alinear-se amb els qui van decidir "acabar amb la carrera política" del seu líder i retallar drets als catalans.
Així mateix, ha assegurat que els Comuns no donaran "aquesta batalla per perduda" i continuaran reclamant al Govern central que si no s'aprova la tramitació de la proposta, s'aprovi de manera immediata el control horari perquè l'empresariat deixi de robar als seus treballadors, en les seves paraules.