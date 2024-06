Cid (Comuns) lamenta que ERC hagi "renunciat" a la Presidència del Parlament en favor de Junts

BARCELONA, 10 juny (EUROPA PRESS) -

El diputat dels Comuns en el Parlament, David Cid, ha lamentat aquest dilluns que ERC hagi "renunciat" a la Presidència del Parlament de Catalunya en favor de Junts, després que Josep Rull fos elegit com a president en el ple constituent de la 15 legislatura gràcies als suports de Junts, ERC i CUP.

"No ha estat possible perquè ERC i la CUP no han volgut, però crec que nosaltres hem estat coherents amb el que hem fet en totes les eleccions", ha afirmat sobre una possible Presidència en mans dels republicans, en roda de premsa després de la sessió plenària que ha configurat la nova Mesa del Parlament.

Ha lamentat que la Presidència hagi caigut en mans d'un "partit conservador" com Junts tot i que ha dit textualment que existeix una majoria de progrés en la Cambra catalana després de les eleccions del 12 de maig.

No obstant això, ha celebrat que l'acord per establir els membres del nou òrgan hagi deixat fora al PP, després que els Comuns plantegessin que si els populars no aconseguien pactar amb Vox per un lloc en la Taula, no ho obtinguessin.

"Esperem que aquesta majoria que avui no hem pogut quallar sí que s'expressi en la conformació del nou Govern", ha afegit.