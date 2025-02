Cid (Comuns): "Junts ha triat el mateix camí que Feijóo i el PP amb Vox"

BARCELONA 19 febr. (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha assegurat aquest dimecres que Junts ha normalitzat les relacions amb Aliança Catalana (AC) després de descartar la moció de censura contra l'alcaldessa de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols, i que han triat el mateix camí que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, amb Vox.

"Alguns dirigents de Junts ja qüestionen i donen pràcticament per trencat aquest cordó democràtic. Nosaltres creiem que Junts ha triat el mateix camí que Feijóo i el PP amb Vox, que bàsicament és normalitzar les relacions amb Aliança Catalana pensant en el mitjà termini, igual que el PP ha triat el camí de possibles aliances amb Vox a nivell de l'Estat", ha dit en una roda de premsa al Parlament.

Cid ha criticat que Junts ha pres aquesta decisió en clau nacional i no pas en clau local, i que està pensant en possibles aliances "a molts ajuntaments del país", per la qual cosa ha considerat que el primer error, i segurament el més gran, en les seves paraules, va ser permetre que AC i Orriols arribessin a l'alcaldia amb la conformitat de Junts el 2023.

Ha assenyalat que el camí adequat per confrontar l'extrema dreta és no donar-los espai a les institucions, com assegura que va fer l'excancellera alemanya Angela Merkel, i ha lamentat que Orriols vegi Ripoll com un mer altaveu: "No parla ni del projecte que té per a Ripoll, no parla ni dels veïns de Ripoll, sinó que parla de l'alcaldia com un altaveu".

"MIRANT DE REÜLL" AC

Ha afirmat que en les darreres setmanes al Parlament Junts està prenent decisions "mirant de reüll" AC, com quan es van abstenir en la moció per rebutjar les ingerències d'Elon Musk en la política europea o en mocions que presenta la formació d'Orriols.

"Ho vam veure la setmana passada quan es van negar a rebutjar les ingerències democràtiques d'Elon Musk en les eleccions d'Alemanya o a diferents països de la Unió Europea, pensant exclusivament en Aliança Catalana; o quan, en mocions que ha presentat Aliança, no hi han votat en contra com sempre hem fet amb Vox, sinó que s'han abstingut", ha dit.

"CORDÓ DEMOCRÀTIC"

El portaveu ha reclamat que Junts reuneixi les formacions del Parlament que van subscriure un pacte contra l'extrema dreta de Vox i AC --PSC, Junts, ERC, Comuns i CUP-- per traslladar-los "negre sobre blanc si dona per trencat, si dona per superat, aquest cordó democràtic".

Ha definit el que va passar dimarts com "clarament una vulneració" del pacte, el qual ha dit que no li agradaria que estigués trencat perquè és el camí a seguir per combatre l'extrema dreta.

"Davant l'extrema dreta, parli català o castellà i sigui o no espanyolista, cal mantenir el cordó democràtic i, evidentment, també cal afrontar les dificultats que té la ciutadania i que provoquen el malestar i aquesta situació que porta a votar l'extrema dreta", ha valorat.