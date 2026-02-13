Cid (Comuns) sobre que Junts demani una qüestió de confiança a Illa: "No sé gaire a què juguen"

Ho qualifica d'electoralista i diu que ells estan centrats a negociar els pressupostos
El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha criticat que Junts hagi demanat al president de la Generalitat, Salvador Illa, que valori presentar una qüestió de confiança: "Jo estic centrat en una negociació de pressupostos. El politiqueig de Junts em despista una mica. No sé gaire a què juguen".
Així ha valorat la proposta en una atenció a la premsa després de la reunió que ha mantingut el seu grup amb el Govern pels pressupostos, en què ha acusat els de Carles Puigdemont d'estar "pensant, des de fa massa temps, més en el partit que en el país".
Ha atribuït la proposta al fet que estan "massa preocupats per les enquestes i massa poc preocupats per les factures que han de pagar els ciutadans per arribar a final de mes", i els ha instat a presentar propostes per resoldre els problemes dels catalans.
El portaveu ha considerat que la proposta és ciència ficció i una ocurrència, textualment, i ha afegit: "Si es presenta, ja la valorarem".
"Jo ara estic centrat a intentar tancar uns pressupostos que serveixin perquè la gent al final pugui pagar el lloguer i tenir un lloc on viure a preu raonable. Sobre consideracions i disquisicions electoralistes, què vol que li digui?", ha acabat.