Cid (Comuns) s'obre a introduir "millores" en la llei sobre la compra especulativa d'habitatge

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 17 ago. (EUROPA PRESS) -
El portaveu dels Comuns en el Parlament, David Cid, s'ha mostrat favorable a introduir "millores" en el projecte de llei que busca limitar la compra especulativa d'habitatge perquè pugui prosperar després del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE), que qüestiona la garantia de drets com el de propietat privada.
En una entrevista en '3Cat' recollida per Europa Press aquest dilluns, Cid ha expressat respecte per la feina del CGE, encara que ha advertit que per al seu grup parlamentari la defensa de l'accés a l'habitatge "ha de ser una prioritat sens dubte".
"El que s'ha de fer és que l'habitatge deixi de ser un actiu financer, una acció de borsa, i sigui, evidentment, la qual cosa ha de ser: un lloc on la gent pot construir el seu projecte de vida", ha sostingut.
Per això, ha subratllat que els Comuns seguiran "donant la batalla per garantir que es regula l'especulació" i no s'acumula habitatge per fer negoci amb ella.
RECURSOS DE JUNTS I PP
El CGE va concloure que la proposició de llei de modificació de la llei d'urbanisme per a la limitació de les compres especulatives d'habitatge, promoguda pels Comuns i acordada amb el Govern, vulnera el dret a la propietat privada.
En un dictamen no vinculant sobre l'adequació a la Constitució i a l'Estatut de la norma en resposta als recursos que van sol·licitar els grups parlamentaris de Junts i Pàg.
Per això, Cid ha acusat a Junts, PP i també a Vox d'actuar com a "tripartit de la patronal" i s'ha mostrat convençut que si la llei tira endavant finalment, els grups --sense especificar quins-- la portaran al Tribunal Constitucional (TC).
"HA FALTAT VOLUNTAT POLÍTICA"
També en matèria d'habitatge, el portaveu dels Comuns ha afirmat que "ha faltat voluntat política per part del Govern" de Salvador Illa i ha lamentat que de 500 expedients oberts per la llei d'habitatge només sis s'hagin resolt de manera definitiva.
"És una evidència que, en aquest cas, la Generalitat no s'ha cregut que havia de fer complir la llei d'habitatge", ha conclòs.