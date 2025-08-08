Cid (Comuns) insta l'ONU a usar la força contra Israel, si cal "bombardejant posicions militars"

BARCELONA 8 ago. (EUROPA PRESS) -
El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha demanat a les Nacions Unides que facin servir la força contra Israel davant de la situació a Gaza, "si fa falta, bombardejant posicions militars israelianes" a la frontera per garantir l'entrada d'ajuda humanitària per a la població palestina.
"Estem vivint un genocidi en directe i ja no estem en el temps de les paraules. Per tant, des dels Comuns reclamem a Nacions Unides i al seu secretari general que facin servir l'ús de la força", ha dit aquest divendres en declaracions a la premsa al Parlament.
Cid ha assegurat que el secretari general de Nacions Unides, António Guterres, té potestat per articular l'ús de la força perquè "l'empara el dret internacional", al·ludint, textualment, al capítol 7 de la Carta de les Nacions Unides i al dret humanitari i al dret a protegir.
SITUACIÓ "INTOLERABLE"
"Estem davant d'un pas més per part del govern d'Israel i per part de Netanyahu amb aquesta voluntat d'ocupar la Franja de Gaza que posa en risc la vida de 2 milions de palestins i palestines, la qual cosa a nosaltres ens sembla absolutament intolerable", ha criticat.
Ha defensat que, d'aquesta forma, es deixaria de bloquejar la frontera i, consegüentment, l'entrada d'ajuda humanitària, a més d'evitar el control total de la Franja de Gaza: "De facto estem, bàsicament, en la consumació final d'aquest genocidi sobre la població palestina a la Franja de Gaza", ha conclòs.