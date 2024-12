Cid (Comuns) insta Junts a "deixar de ballar la conga amb el PP i Vox" amb la qüestió de confiança

Demana que Niubó expliqui al Parlament per què va decidir fer optativa Literatura Catalana a batxillerat

BARCELONA, 17 des. (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha instat Junts a "deixar de ballar la conga amb el PP i Vox" en defensar que el Congrés debati una proposició no de llei que demana al president del Govern central, Pedro Sánchez, sotmetre's a una qüestió de confiança.

Així s'ha pronunciat aquest dimarts en una roda de premsa, preguntat per la decisió de la Mesa del Congrés de posposar l'admissió o no a tràmit de la proposició no de llei de Junts, després d'assegurar que el sorprenen les "aliances d'interessos" entre Junts, el PP i Vox i ha recordat que el secretari general de Vox, Ignacio Garriga, s'ha obert a votar a favor d'una moció de censura.

Cid ha acusat Junts d'intentar "dificultar o derrocar" el Govern central, i ha defensat que hi hagi negociació i que demanin que es compleixin els acords, però no que intentin deposar l'executiu, ha dit textualment.

LITERATURA CATALANA

Els Comuns han registrat una petició de compareixença al Parlament de la consellera d'Educació, Esther Niubó, sobre per què va enviar una carta als docents catalans per transmetre'ls la intenció de convertir en optativa l'assignatura de Literatura Catalana a batxillerat.

La petició arriba després que la consellera hagi assegurat que finalment no serà així i que es garantirà que Literatura Catalana i Castellana continuïn sent assignatures de modalitat a 2n del batxillerat de ciències socials i humanitats perquè "és una línia vermella" del Govern.

Cid ha reclamat la compareixença de Niubó com més aviat millor, ha afirmat que defensaran iniciatives d'altres grups que vagin en aquest sentit, i ha explicat que dimecres també ho preguntaran a la consellera en la sessió de control al Govern del ple del Parlament.

"Celebrem que rectifiqui, però volem saber què ha passat", ha sostingut Cid, que ha demanat que Niubó confirmi que no hi haurà aquesta modificació i doni explicacions sobre la carta que ha enviat als docents.