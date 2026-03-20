Cid (Comuns) insta el Govern a "reaccionar" i negociar amb els docents

BARCELONA 20 març (EUROPA PRESS) -
El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha instat aquest divendres el Govern a "reaccionar" i negociar amb el conjunt de la comunitat educativa per millorar l'acord que l'executiu català va signar amb CCOO i UGT.
"Crec que el Govern encara té temps per reaccionar i negociar aquest acord, i en conseqüència per ampliar-lo i millorar-lo", ha subratllat en una roda de premsa al Palau de la Generalitat després de la reunió de la Generalitat amb els grups per abordar mesures per la guerra al Pròxim Orient.
Malgrat tot, ha tornat a admetre que l'acord signat recull qüestions positives, com més recursos per a l'escola inclusiva i millores salarials.