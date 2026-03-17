Cid (Comuns) insta el Govern a escoltar els docents i millorar l'acord amb CCOO i la UGT

BARCELONA 17 març (EUROPA PRESS) -
El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha instat aquest dimarts el Govern a escoltar la comunitat educativa, en vaga per segon dia consecutiu, i millorar l'acord que va tancar amb CCOO Educació i la UGT.
En una roda de premsa a la cambra catalana, ha defensat que aquest acord és un bon punt de partida però creu que hi ha un "clam al carrer" que la Generalitat ha d'atendre.
"Demanem al Govern que escolti aquestes reivindicacions i treballi per ampliar aquest acord i per fer-lo més fort", ha resolt.