Cid (Comuns) insta el Govern i ERC a arribar a un acord que permeti aprovar els pressupostos

BARCELONA 27 febr. (EUROPA PRESS) -
El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha instat aquest divendres el Govern i ERC a arribar a un acord que permeti aprovar els pressupostos del 2026 sense voler avançar escenaris en cas que no tirin endavant.
En una roda de premsa a la cambra catalana, ha argumentat que, en el context actual, és important que les formacions d'esquerres arribin a acords i siguin capaces d'entendre's "per tirar endavant el país".
Tot això després d'assegurar que els Comuns comparteixen que Catalunya ha d'avançar en la gestió de l'IRPF, la qüestió que separa actualment el Govern i ERC, i que cal un nou finançament "just i singular".
"Una Catalunya sense pressupostos, sense aquesta xifra rècord d'inversió en habitatge, sense 100.000 beques menjador més o sense la bonificació al transport, és una Catalunya que és una festa per a la dreta i l'extrema dreta", ha advertit.
Per Cid, la presentació dels pressupostos suposa un "pas important" perquè siguin una realitat, després de defensar que aquesta ha de ser la legislatura de l'habitatge i dels trens, i amb uns serveis públics forts.