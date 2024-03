Cid (Comuns) insta els sindicats de presons a negociar amb Ubasart per "recuperar" la normalitat

Critica que Aragonès està "absolutament desaparegut" davant les protestes dels funcionaris



BARCELONA, 17 març (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha instat aquest diumenge els sindicats de presons a reunir-se i negociar amb la consellera de Justícia de la Generalitat, Gemma Ubasart, per "recuperar certa normalitat" en el funcionament de les presons catalanes.

En unes declaracions a Cornellà de Llobregat (Barcelona), els ha demanat que "acceptin la mà estesa" d'Ubasart, després de les protestes per l'assassinat d'una cuinera del centre Mas d'Enric a Tarragona presumptament a mans de un intern que es va suïcidar dimecres.

Ha acusat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, d'estar "absolutament desaparegut" amb la situació de les presons a Catalunya.

"És una mostra més de la falta de lideratge i de la falta de rumb del Govern d'ERC", ha criticat.

ELECCIONS DEL 12 DE MAIG

Davant les eleccions catalanes, Cid ha reivindicat les polítiques d'habitatge, sanitat, educació i energies renovables com les prioritats dels Comuns per a la pròxima legislatura.

"Els catalans i catalanes saben que, si volen que aquestes siguin les prioritats del país, necessitem un gran resultat dels Comuns i que els Comuns siguem determinants en el pròxim Govern", ha dit.

A més, arran de les declaracions d'Aragonès que situava implícitament el candidat socialista, Salvador Illa, com un delegat de La Moncloa, Cid ha dit que "qui realment ha actuat com a delegat del Govern central a Catalunya ha estat el senyor Aragonès demanant, en aquest cas, el suport de Madrid per tirar endavant la legislatura".