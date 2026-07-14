Cid (Comuns) insta Alejandro Fernández (PP) a desautoritzar les paraules de Rajoy sobre França

BARCELONA 14 jul. (EUROPA PRESS) -
El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha instat aquest dimarts el líder del PP català, Alejandro Fernández, a desautoritzar l'expresident espanyol Mariano Rajoy per les seves paraules sobre la selecció francesa.
"Les declaracions de Rajoy no tenen res a veure amb el que és el nostre país. Preguntem a Alejandro Fernández si comparteix les declaracions de Rajoy, i per tant si Lamine Yamal és català o no", ha dit en una roda de premsa a la cambra catalana.
Per Cid, el problema no és que Rajoy consideri que "Mbappé no és francès o que Lamine no és català, el problema és que neguen aquesta realitat de milers de ciutadans d'aquest país".
"Els 8 milions de catalans, vinguin d'on vinguin, siguin quines siguin les seves creences, hagin nascut on hagin nascut, són catalans. És català qui viu i treballa al nostre país i qui té voluntat de formar part de Catalunya", ha afirmat.
Ha assegurat que continuaran exposant "aquestes pràctiques racistes" a les quals, segons Cid, el PP, Vox i AC els tenen acostumats.