Cid insisteix a actualitzar el seu acord de pressupostos: "No donem l'acord per fet"

Es reuneixen aquest migdia amb Romero i la direcció del partit avaluarà la trobada a la tarda
BARCELONA, 18 maig (EUROPA PRESS) -
El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha insistit que els Comuns volen actualitzar i millorar l'acord que van tancar al febrer amb el Govern per a l'aprovació dels pressupostos: "Nosaltres no donem l'acord per fet. Entenc que ERC està a la recta final, però a nosaltres encara ens queda feina per fer", ha dit en una roda de premsa aquest dilluns.
Cid ha afirmat que ja van fer un molt bon acord al febrer, però que veuen necessari actualitzar-lo perquè creuen que seran uns comptes per a tota la legislatura: "Aquests ja no són els pressupostos del 2026, són com a mínim els del 2027 i m'atreveixo a dir que són els del 2028".
Sobre les declaracions del president de la Generalitat, Salvador Illa, en què recordava que ja havien tancat un acord amb els Comuns, ha respost: "És veritat que nosaltres tenim un acord, però també el mateix president ha dit diverses vegades que s'havia de millorar. Si l'acord ja estigués fet, no sé per què em convoquen avui a Economia", ha afegit.
Els Comuns es reuniran aquest migdia amb la consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, i abordaran les demandes per el seu 'sí' als nous comptes públics, i posteriorment, la direcció del partit es reunirà per avaluar l'estat de les negociacions.
DEMANDES EN HABITATGE
El portaveu parlamentari ha repassat les principals demandes del seu partit per aprovar els nous comptes, que passen per ampliar els recursos i noves mesures en habitatge, reformular l'R-Aeroport i aplicar la taxa Zucman.
En habitatge, reclamen que es destinin 2.500 milions en habitatge aquesta legislatura, 1.500 milions de recursos propis i 1.000 de crèdits de l'Institut Català de Finances (ICF), a més d'aprovar una proposició de llei per mobilitzar més habitatge protegit (VPO) reconvertint baixos comercials i oficines en habitatges amb protecció permanent.
A més, els Comuns veuen necessari crear una Direcció General del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica que gestioni les multes contra l'incompliment de la llei d'habitatge, i sobre el calendari de l'acord per limitar la compra especulativa, ha dit que es pot accelerar en funció del que passi "en els pròxims dies".
També plantegen que l'augment de la dotació de la llei de barris que al febrer van acordar per al 2026 (passar dels 200 milions anuals que preveia el Govern a 400 milions), es mantingui per al 2027 i 2028.