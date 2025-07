Cid (Comuns), sobre la imputació de Montoro: "El PP sempre sobresurt a l'hora de robar"

Considera el principi d'ordinalitat com "imprescindible" en l'acord sobre finançament

BARCELONA, 17 jul. (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha criticat el PP per sobresortir "a l'hora de robar" després de la imputació de l'exministre d'Hisenda Montoro per presumptament aprofitar-se del seu càrrec i aprovar lleis que beneficiaven empreses de gasos industrials, i quant a la política catalana, ha dit veure el president Illa, a parer seu, despistat.

"Es demostra un cop més que el PP sempre sobresurt a l'hora de robar i construir-se com una organització criminal. Jo crec que estem davant un cas que és absolutament excepcional. És a dir, el que teníem és un ministre dient que és qui feia els pressupostos, modificant-los en favor d'energètiques molt poderoses com són les empreses gasístiques", ha dit en una entrevista d'aquest dijous a TV3 recollida per Europa Press.

Ha afirmat que el PP "un cop més demostra que com a màfia és impossible que ningú el superi" i ha demanat que tiri endavant una llei per protegir, textualment, els alertadors de la corrupció i dotar de més recursos les oficines que lluiten contra el frau.

VEU ILLA "DESPISTAT"

Preguntat per una valoració de la gestió del president de la Generalitat, Salvador Illa, a poques setmanes del seu primer aniversari en el càrrec, ha afirmat veure'l "despistat" i, en les seves paraules, no conscient de no tenir majoria parlamentària.

Ho ha dit en referència a la retirada de l'ordre del dia en la sessió del Parlament aquest dimecres del decret de subministrament elèctric per la manca de consens, amb la qual també ha carregat contra la posició de Junts i ERC per defensar-ho: "És inexplicable".

Sobre el finançament singular, ha expressat que el principi d'ordinalitat és "imprescindible" i, després de la reunió sobre el finançament de dilluns entre l'Estat i la Generalitat, ha assegurat que, segons ell, fixa les bases de l'acord però ha demanat concrecions, textualment.