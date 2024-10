Cid: Illa "serà jutjat" per si prioritza l'habitatge i Rodalies i no l'Aeroport

Insta Illa a que "explori tot l'autogovern de Catalunya" per regular el lloguer de temporada

BARCELONA, 9 oct. (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha augurat aquest dimecres que el president de la Generalitat, Salvador Illa, "serà jutjat" per si prioritza qüestions com l'habitatge i Rodalies i no per si s'amplia l'Aeroport de Barcelona-el Prat.

"Crec que serà jutjat com a president de la Generalitat per dues qüestions que per a nosaltres són fonamentals", ha sostingut Cid en la seva intervenció durant el debat de política general, i ha al·ludit a la crisi d'accés a l'habitatge i a Rodalies, la gestió dels quals, a parer seu, marcaran el mandat del socialista.

"No sé si hem de tenir un aeroport de mega-Champions League quan tenim les Rodalies de 2a regional", ha qüestionat.

Ha criticat que l'aposta del Govern sigui "portar 20 milions més de turistes i ampliar sense límit l'Aeroport del Prat" i ha assegurat que el que ha de fer l'executiu és prioritzar un país de trens davant un país de turistes.

Sobre el lloguer de temporada, ha instat Illa a que "explori tot l'autogovern de Catalunya" per regular-lo fins, en les seves paraules, on es pugui.

A més, li ha demanat "implicació màxima com a mínim al mateix nivell que la defensa del nou sistema de finançament per a Catalunya".

AL PP I JUNTS

Ha remarcat que, pels Comuns, aquesta legislatura es tracta d'habitatge: "El Govern no pot fallar. No pot fallar amb el nou sistema de finançament i no pot fallar amb el dret a l'accés a l'habitatge".

"No és culpa nostra si no saben llegir les lleis", ha sostingut sobre el grup del PP en matèria d'habitatge, i també ha carregat contra Junts per tombar la llei per regular el lloguer de temporada al Congrés.

"No argumentin que això és defensar Catalunya, no tenen l'exclusivitat de defensar Catalunya", ha etzibat als de Carles Puigdemont.