Cid (Comuns) farà costat al MNAC i veu prioritari que les obres de Sixena "no pateixin cap risc"

Demana al Govern que "es mogui més ràpid" del que està fent per al tercer suplement de crèdit

BARCELONA, 29 maig (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha mostrat aquest dijous el seu suport a la decisió que pugui prendre el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) després de confirmar-se la sentència sobre les pintures murals del monestir de Santa Maria de Sixena (Osca), i ha situat com a màxima prioritat de la formació que les pintures no pateixin "cap risc".

"El que no pot passar en cap cas és que les pintures de Sixena surtin perjudicades. Per tant, nosaltres donarem suport a la decisió que prengui el MNAC, i per a nosaltres sobretot la màxima prioritat és que les obres de Sixena no pateixin cap risc", ha dit en una atenció als mitjans des de Sitges (Barcelona), juntament amb la portaveu adjunta, Susana Segovia, i l'edil a Sitges Carme Gasulla.

Malgrat la resolució del Tribunal Suprem (TS), Cid s'ha referit a les opinions dels experts que, al seu parer, plantegen que "hi ha un risc evident que si es traslladen les pintures" es deteriorin, i que consideren més important la conservació de les obres que la seva propietat.

"Si el MNAC pren una decisió, que bàsicament ha de ser preservar la integritat de les pintures, des dels Comuns hi donarem suport, perquè crec que aquest és el bé a preservar, no tant qui és el propietari de les pintures", ha expressat.

EDUCACIÓ

Cid s'ha referit també a l'estat de les negociacions amb el Govern per a la convalidació del tercer suplement de crèdit als comptes de la Generalitat, i ha demanat al Govern que "es mogui més ràpid del que s'està movent".

"Esperem que aquests dies el puguem acabar de tancar, i en tot cas, si el Govern és optimista, jo el que reclamo més que optimisme són fets concrets i, per tant, recursos", ha afirmat.

Ha explicat que les seves principals prioritats són l'accés a l'habitatge, i ha reclamat "un pas cap a endavant en polítiques d'educació" prioritzant la lluita contra la desigualtat i la pobresa infantil.

En aquest sentit, ha reclamat la gratuïtat dels menjadors escolars en educació primària i secundària i, davant els resultats educatius en llengües i matemàtiques, facilitar classes de reforç.

Per la seva banda, Segovia ha explicat que l'Ajuntament de Sitges ha impulsat un decret per evitar els desnonaments "fins que no s'aclareixi el futur" dels pisos, tot i que ha assegurat que hi ha veïns que, igualment, han rebut una ordre de futur desnonament.