Cid (Comuns) exigeix la "posada en llibertat immediata" dels membres interceptats de la Flotilla

BARCELONA 18 maig (EUROPA PRESS) -
El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha exigit la "posada en llibertat immediata de totes les persones" que formen part de la Global Sumud Flotilla, les embarcacions de la qual han començat a ser interceptades aquest dilluns per les forces militars israelianes, han denunciat membres de la missió humanitària a Gaza.
En una roda de premsa aquest dilluns, ha qualificat l'acció de "nova intervenció il·legal en aigües internacionals", la qual cosa veu com una mostra més de la vulneració del dret internacional i humanitari per part d'Israel.
També ha enviat el seu suport a l'exalcaldessa de Montcada i Reixac (Barcelona) i membre de la direcció dels Comuns, Laura Campos, embarcada a la Global Sumud Flotilla, amb qui han perdut la comunicació davant la imminent intercepció de l'embarcació on anava.