Cid (Comuns) exigeix a Junts que "rectifiqui" i doni suport al decret anticrisi d'habitatge

BARCELONA 22 març (EUROPA PRESS) -
El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha exigit a Junts per Catalunya que "rectifiqui" la seva postura i doni suport al nou decret estatal d'habitatge, ja que considera que oposar-s'hi és fer mal al milió de ciutadans catalans que viuen de lloguer.
Ho ha dit en declaracions als mitjans aquest diumenge en les quals ha celebrat l'entrada en vigor d'"un escut importantíssim" davant la inflació provocada per la guerra a l'Iran, que inclou una pròrroga automàtica dels lloguers i un topall del dos per cent en les pujades, en relació amb el paquet de mesures anticrisi aprovat pel Govern espanyol.
Cid ha reclamat a Junts que no voti al costat de PP i Vox, partits als quals ha titllat de "pagafantes de Trump", i ha demanat una gran mobilització social per defensar aquest decret.
Ha exigit també al Govern que "compleixi allò pactat" activant el suplement de crèdit per ampliar els ajuts al lloguer a 50.000 persones.
PRESSUPOSTOS
Sobre els pròxims passos de la legislatura, ha avançat que s'asseuran amb el Govern per actualitzar l'acord pressupostari centrant-se en "prioritats" com habitatge, trens i serveis públics.
Finalment, ha instat a recuperar com més aviat millor el bo elèctric i el conveni amb Endesa per evitar talls de llum, lamentant que la Generalitat "deixés caure aquest acord"