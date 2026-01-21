Cid exigeix al Govern prioritzar Rodalies i Regionals: "Li va la legislatura en això"

Defensa que Paneque i Parlon compareguin al Parlament i que Adif ho faci al Congrés
BARCELONA, 21 gen. (EUROPA PRESS) -
El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha exigit aquest dimecres al Govern que prioritzi Rodalies i Regionals en matèria d'infraestructures després de l'accident mortal de l'R4 a Gelida (Barcelona) i ha advertit: "Li va la legislatura en això".
En una roda de premsa a la cambra catalana, Cid ha assegurat que "és intolerable que la mínima incidència es converteixi en una situació de caos" respecte a les incidències que pateix el servei habitualment.
"Tornem a insistir, per activa i per passiva, i això crec que és una cosa que ha d'entendre el Govern. Li ho hem dit moltes vegades, li va la legislatura en això, la màxima i única prioritat en infraestructures en aquest país ha de ser Rodalies i Regionals", ha sostingut.
En aquest sentit, ha reclamat un acord de país per no prioritzar qüestions com l'aeroport: "Si tenim Rodalies que va com va, que la majoria de dies funciona com una tartana, amb situacions com les que hem viscut, quin sentit ha de tenir que hi hagi qui estigui plantejant que la prioritat sigui l'aeroport per portar més turistes?".
Així mateix, i preguntat per si demanaran responsabilitats i també si seran en forma de dimissions, Cid ha defensat anar "pas a pas" i ha afirmat que s'han de donar explicacions tant per part del Govern com per part d'Adif, que és el titular de la infraestructura.
Per això, ha demanat la compareixença al Parlament de les conselleres de Territori i d'Interior de la Generalitat, Sílvia Paneque i Núria Parlon, que ja han sol·licitat comparèixer, i ha afegit que "a nivell del Congrés és evident que els responsables d'Adif han de donar les explicacions pertinents".
GARANTIR LA SEGURETAT
D'altra banda, ha qualificat d'"absolutament incomprensible" la manca d'informació sobre la suspensió del servei de Rodalies que, en les seves paraules, s'han trobat molts treballadors a les estacions, i ha demanat garantir que les persones que no hagin pogut arribar al seu lloc de feina no pateixin cap conseqüència.
"Per nosaltres en aquests moments la seguretat dels treballadors i dels usuaris és clau. Per tant, reclamem al Govern que la recuperació del servei es faci atenent el principi de seguretat", ha sostingut el portaveu, que també ha apuntat que els serveis alternatius haurien de funcionar --textualment-- com un rellotge.