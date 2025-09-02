Cid (Comuns) espera que la reunió Illa-Puigdemont serveixi per tenir "acords de país" més amplis

Afirma que Illa ha d'acudir com a president del Govern "i no com a intermediari de ningú"
BARCELONA, 2 set. (EUROPA PRESS) -
El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha assegurat que espera que la reunió aquest dimarts a Brussel·les entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'ex-president del Govern i líder de Junts, Carles Puigdemont, serveixi perquè hi hagi "acords de país el més amplis possibles".
En roda de premsa aquest dimarts a la Càmera catalana, ha assenyalat que seria una bona notícia que Junts decidís sumar-se al Pacte Nacional per la Llengua després d'aquesta trobada amb Illa.
Preguntat per si creu que aquesta reunió es produeix per conveniència política del president del Govern, Pedro Sánchez, Cid ha respost que seria bo que Illa acudís com a president del Govern català "i no com a intermediari de ningú", ja que considera que això seria menysprear la Presidència de la Generalitat.
Ha sostingut que aquesta reunió entra "dins del marc del diàleg que s'ha de produir entre les forces polítiques democràtiques de Catalunya", i ha desitjat que les properes trobades entre Illa i Puigdemont siguin en territori català perquè això significaria que s'està aplicant la Llei d'Amnistia.
"GEOMETRIA VARIABLE"
Sobre si els preocupa que els socialistes s'escorin cap a la dreta després d'aquesta trobada, Cid ha avisat que "si el PSC té la temptació de jugar a la geometria variable, la legislatura no arribarà a bon port", i ha recordat que Illa és president gràcies als acords d'investidura amb ERC i els Comuns.
També ha assenyalat que Illa "només té un camí" per aprovar els Pressupostos de 2026, que és pactar amb ERC i Comuns, però ha reiterat que abans d'asseure's a negociar els comptes, el Govern ha de complir els acords subscrits amb els Comuns per als suplements de crèdit d'aquest any.
"Hi havia qüestions concretes en matèria d'habitatge que el Govern està incomplint", ha criticat el portaveu dels Comuns, que ha detallat que el cos d'inspectors sobre la Llei d'Habitatge hauria d'estar en marxa des de juny, i també ha assenyalat que tampoc s'ha impulsat la unitat de mediadors en desnonaments ni el registre de grans forquilles d'habitatge.
DEUTE DEL FLA
Cid ha qualificat de bona notícia l'aprovació per part del Consell de Ministres d'aquest dimarts de la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) a les comunitats autònomes, i ha defensat que aquests recursos que Catalunya estalviarà serveixin per impulsar polítiques d'habitatge, sanitat, educació i un nou model de gestió forestal.
Ha preguntat al líder del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, si comparteix el posicionament del PP a nivell estatal que critica que les comunitats autònomes es puguin beneficiar de la quitació del deute del FLA.
"Els ciutadans no només de Catalunya, sinó de País Valencià, d'Andalusia, que podrien tenir més recursos per a sanitat, educació... han de sortir perjudicats per aquesta estratègia de terra cremada del PP?", ha qüestionat.