Cid (Comuns) espera que la manifestació per l'habitatge sigui "punt d'inflexió" en els pressupostos

"Illa serà jutjat per si dona resposta o no a garantir l'accés a l'habitatge"

BARCELONA, (EUROPA PRESS)

El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha assegurat que la seva formació espera que la manifestació pel dret a l'habitatge de dissabte sigui "un punt d'inflexió" en la negociació dels pressupostos de la Generalitat del 2025.

"Les negociacions amb el Govern no avancen perquè no respon a les demandes que li estem fent sobre habitatge", ha lamentat en una roda de premsa a la seu dels Comuns aquest dilluns al costat de la coordinadora nacional, Candela López.

Cid ha demanat al president de la Generalitat, Salvador Illa, que no es mantingui en una "posició equidistant entre els grans tenidors" i els inquilins, i que se situï al costat de les persones que no poden pagar el lloguer.

"El president Illa serà jutjat per si dona resposta o no a garantir l'accés a l'habitatge", ha sostingut el portaveu.

Després de la reunió específica sobre habitatge de dijous passat amb les conselleres d'Economia i de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Alícia Romero i Sílvia Paneque, Cid ha assegurat: "Som on érem".

"SITUACIÓ D'ASFÍXIA"

Per la seva banda, Candela López ha afirmat que la manifestació va ser un èxit i "demostra que ja fa temps que hi ha una majoria molt gran de gent que no pot aguantar més aquesta situació d'asfíxia de l'habitatge".

López també ha explicat que el grup parlamentari de Sumar farà "tot el possible per accelerar la modificació de la llei d'arrendaments urbans" i que la modificació es porti al ple del Congrés abans que acabi l'any.

"Si això no acaba passant, instarem el Govern central a que ho faci mitjançant un decret llei", ha afegit la coordinadora dels Comuns, que ha assegurat que la modificació és --textualment-- urgent i necessària.