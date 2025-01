Cid diu que "no són a prop" d'acordar el règim sancionador de la llei d'habitatge

Diu que no els consta cap informe sobre indemnitzacions milionàries pel Hard Rock

El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha afirmat aquest dimarts que ara mateix "no són a prop" d'acordar amb el Govern el règim sancionador de la llei catalana d'habitatge per perseguir el frau de llei que ha assegurat que es produeix amb els lloguers de temporada.

"Ara mateix no hi som a prop. És cert que el Govern es va comprometre amb nosaltres a aprovar el règim sancionador a través d'un decret llei que modifiqui la llei del dret a l'habitatge del 2007. Ens hem donat aquest mes per negociar. Ara estem intercanviant documents", ha dit en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press.

Ha traslladat que vol que la ciutadania entengui que el Govern està al costat dels inquilins, en les seves paraules, i que continuaran negociant mentre l'executiu compleixi els seus compromisos: "Si no, evidentment, frenarem les negociacions en sec", ha afegit.

Sobre si el seu partit i ERC plantegen un ultimàtum perquè l'executiu de Salvador Illa és un govern incomplidor, ha dit que, com moltes de les mesures que es volien aprovar en la llei d'acompanyament dels pressupostos, no volen esperar a un acord definitiu perquè "pot arribar al maig".

HARD ROCK

Sobre les indemnitzacions milionàries que podria implicar que es bloquegés el projecte Hard Rock a Tarragona, ha dit que no els consta ni els han fet arribar cap informe que ho contempli, i que el Consell de Garanties Estatutàries els va donar la raó davant la "maniobra de dilació" de Junts.

"Existeix plena seguretat jurídica en la modificació fiscal que nosaltres volem fer, i en el primer ple de l'any que tindrem aquest mes de gener serà quan tornarem a la fiscalitat de la qual no hauríem d'haver sortit mai", ha sostingut.

En resposta a si el projecte serà el detonant per no aprovar els pressupostos, com ho va ser amb el govern de Pere Aragonès, ha dit que no perquè Illa "ha acceptat la condició que no va acceptar ERC, que era modificar-ne la fiscalitat".