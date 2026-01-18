Cid (Comuns) demana valentia al Govern i espera avanços en la reunió aquest dilluns: "O tot o res"

Aposta per enfortir Sumar davant de la proposta d'IU de superar l'espai i crear una candidatura àmplia
BARCELONA, 18 gen. (EUROPA PRESS) -
El portaveu dels Comuns en el Parlament, David Cid, ha demanat valentia al Govern a l'hora d'aplicar el règim sancionador de la Llei d'Habitatge, acordat amb el seu partit, per poder iniciar la negociació dels Pressupostos de 2026, i ha esperat que hi hagi avanços en la reunió que celebraran aquest dilluns amb l'Executiu català: "Estem en temps de descompte. Crec que demà és o tot o res", ha avisat.
En declaracions aquest diumenge, ha assegurat que si el Govern vol negociar els comptes de 2026 "demà hauria de posar damunt de la taula que ja ha avançat, que ja ha començat a sancionar a aquella gent que se salta la llei del dret a l'habitatge".
A la reunió d'aquest dilluns a la Generalitat assistiran el conseller de Presidència del Govern, Albert Dalmau, i la consellera d'Economia, Alícia Romero, i per part dels Comuns estarà la presidenta del partit al Parlament, Jéssica Albiach; el propi Cid, i els diputats a la Càmera catalana Susanna Segòvia i Andrés García Berrio.
També assistirà el president del PSC al Parlament, Ferran Pedret, i el secretari del Govern Javier Villamayor.
"A l'EXPECTATIVA"
Cid ha detallat que acudiran a la trobada "a l'expectativa però també amb una exigència claríssima" de compliment dels pactes per als suplements de crèdit de 2025 principalment pel que fa al règim sancionador d'habitatge, però també altres compromisos en matèria d'educació, amb les classes de reforç de català i matemàtiques, i salut mental.
Ha explicat que encara no han entrat a negociar els comptes del 2026, en ser preguntat per què mesures exigiran aquesta vegada, però ha assenyalat que reclamaran blindar els serveis públics, especialment en sanitat i educació, a més de seguir impulsant mesures d'habitatge.
APOSTA PER SUMAR
Sobre la proposta del coodinador federal d'IU, Antonio Maíllo, de superar l'espai de Sumar i accelerar una candidatura àmplia d'esquerres, Cid ha assegurat que des dels Comuns estan treballant "precisament per enfortir aquest espai", en al·lusió a Sumar.
"Evidentment conjuntament amb els companys i companyes de Sumar, també Esquerra Unida i també de Més Madrid", ha subratllat Cid, que ha reclamat tenir un projecte fort a nivell estatal.
Preguntat per com valora la candidatura de l'escriptor i periodista Roberto Enríquez, conegut com Bob Pop, a liderar la candidatura de BComú de cara a les municipals de 2027, el portaveu dels Comuns ha expressat el seu suport al portaveu dels Comuns i diputat de Sumar al Congrés, Gerardo Pisarello.
Cid ha sostingut que és positiu que hi hagi primàries a BComú, i ha defensat que Pisarello té "un suport molt transversal des de les bases, des de les organitzacions de barri", i l'ha definit com el millor candidat, textualment.